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Ястремская провела тренировку в Румынии вместе с сестрой. Фото

Теннис
(1 голосов)

Украинка готовится к турниру

Ястремская провела тренировку в Румынии вместе с сестрой. Фото

Фото: Tennis Majors

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №92) готовится к старту турнира в румынской Клуж-Напоке.

Украинка выступит на соревнованиях, однако пока не получила первую соперницу.

Перед стартом соревнований наша спортсменка проводит тренировки на корте вместе со своей сестрой Иванной. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Ястремская провела тренировку в Румынии вместе с сестрой. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Марта Костюк показала красоту украинской природы.

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В статье: Даяна Ястремская
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