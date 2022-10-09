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Ястремская провела тренировку в Румынии вместе с сестрой. Фото
Украинка готовится к турниру
Фото: Tennis Majors
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №92) готовится к старту турнира в румынской Клуж-Напоке.
Украинка выступит на соревнованиях, однако пока не получила первую соперницу.
Перед стартом соревнований наша спортсменка проводит тренировки на корте вместе со своей сестрой Иванной. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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