АТР. Тейлор Фриц – чемпион турнира в Токио

Американский теннисист Тейлор Фриц (АТР №11) победил в финале турнира в Токио (Япония). В решающем матче за главный титул соревнований он одолел своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (АТР №19).

Счет матча 2-0 (7-6; 7-6) в пользу триумфатора поединка, в активе которого 12 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 1 из 8 использованный брейк и отсутствие двойных ошибок.

Этот титул стал третьим для Тейлора в сезоне (Истборн и Индиан-Уэллс). В целом, это его девятый финал на уровне АТР и четвертый титул в карьере.