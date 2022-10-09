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АТР. Тейлор Фриц – чемпион турнира в Токио
Победил в американском противостоянии
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский теннисист Тейлор Фриц (АТР №11) победил в финале турнира в Токио (Япония). В решающем матче за главный титул соревнований он одолел своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (АТР №19).
Счет матча 2-0 (7-6; 7-6) в пользу триумфатора поединка, в активе которого 12 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 1 из 8 использованный брейк и отсутствие двойных ошибок.
Этот титул стал третьим для Тейлора в сезоне (Истборн и Индиан-Уэллс). В целом, это его девятый финал на уровне АТР и четвертый титул в карьере.
Напомним, что ранее стали
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