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АТР. Тейлор Фриц – чемпион турнира в Токио

Теннис
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Победил в американском противостоянии

АТР. Тейлор Фриц – чемпион турнира в Токио

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американский теннисист Тейлор Фриц (АТР №11) победил в финале турнира в Токио (Япония). В решающем матче за главный титул соревнований он одолел своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (АТР №19).

Счет матча 2-0 (7-6; 7-6) в пользу триумфатора поединка, в активе которого 12 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 1 из 8 использованный брейк и отсутствие двойных ошибок.

Этот титул стал третьим для Тейлора в сезоне (Истборн и Индиан-Уэллс). В целом, это его девятый финал на уровне АТР и четвертый титул в карьере.

Напомним, что ранее стали известны финалистки турнира в Остраве.

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В статье: Тэйлор Фриц
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