Джокович победил Циципаса в финале турнира в Астане

Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович победил в финальном матче турнира в Астане (Казахстан).

В решающем матче за главный титул соревнований он одолел грека Стефаноса Циципаса (АТР №6).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-4) в пользу триумфатора, в активе которого 1 подача на вылет, 7 выигранных подряд очков, 2 из 5 использованных брейков и 0 двойных ошибок.

Этот финал стал для Джоковича уже пятым в текущем сезоне (4 титула). Всего Новак провел 128 финалов в карьере, одержав при этом 90 титулов. В очных встречах счет 7-2 в пользу серба.