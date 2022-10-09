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Джокович победил Циципаса в финале турнира в Астане
Великолепный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович победил в финальном матче турнира в Астане (Казахстан).
В решающем матче за главный титул соревнований он одолел грека Стефаноса Циципаса (АТР №6).
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-4) в пользу триумфатора, в активе которого 1 подача на вылет, 7 выигранных подряд очков, 2 из 5 использованных брейков и 0 двойных ошибок.
Этот финал стал для Джоковича уже пятым в текущем сезоне (4 титула). Всего Новак провел 128 финалов в карьере, одержав при этом 90 титулов. В очных встречах счет 7-2 в пользу серба.
Напомним, что ранее Тейлор Фриц
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