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WTA. Элизе Мертенс выиграла турнир в Монастире. Она взяла 11 геймов подряд

Теннис
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Сверхмощное выступление бельгийки

WTA. Элизе Мертенс выиграла турнир в Монастире. Она взяла 11 геймов подряд

Фото: Het Nieuwsblad

UA-Футбол
Новина українською

Монастир (WTA), бельгийская теннисистка Элизе Мертенс одержала победу в финале тунисского соревнования. Это ее первый выход в решающий матч турнира серии WTA за более чем год – в последний раз бельгийке это удавалось в апреле 2021 года в Стамбуле.

Тогда Мертенс уступила румынке Соране Кырсте. Последняя же победа Элизе случилась еще давнее – в феврале 2021 года она обыграла эстонку Кайю Канепи в Мельбурне, Австралия. На турнире в Монастире Мертенс удалось не просто победить, она еще и выиграла 11 геймов подряд.

Открытые корты, хард

Элизе Мертенс (Бельгия) – Ализе Корне (Франция)

6:2|6:0

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В статье: теннис Элис Мертенс
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