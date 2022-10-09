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ITF. Надежда Колб вынесла всех на турнире в Испании и уступила только в финале – первом в жизни
Сильное достижение украинки
Фото: Facebook Надії Колб
Баса (ITF), украинская теннисистка Надежда Колб добралась до первого финала в профессиональной карьере. К сожалению, украинка в решающем матче уступила аргентинской теннисистке Лусии Пейре.
Более того, Надежде, а также ее сестре Марине удалось выйти и в финал парного турнира испанского соревнования. Вот так Надежда прокомментировала свое выступление в Басе:
"Финал 15к в одиночки в Испании, 29 лет. Пустяк для многих, но не для простой девушки из Евпатории, которая свою профессиональную карьеру вместе с тренировками, будто, завершила 5 лет назад. Немногие поймут, что такое играть в теннис в Евпатории, когда твои родители простые строитель и фармацевт, и в теннис ты попадаешь случайно.
Когда ты до 15 лет не знаешь такое покрытие, как хард, встречая его только на итоговых турнирах в Днепре. Когда тренируешься в детстве в санаторных залах без забегов и с сосульками на батареях. Когда мяч лысый, но если прыгает – то все ок, можно играть. Когда в 14 лет ты становишься первым в истории Евпатории Мастером Спорта по теннису и это целый праздник для города (но в 2014 они вычеркивают тебя как человека, потому что ты осталась верна родной стране). Когда в 10 лет тебе покупают ракетку как у Сафина, весом 310г и ты играешь ею месяц, пока она, все же, не вылетает у тебя из рук на бетоне.
Когда с 13 лет твой единственный тренер – папа, который никогда в жизни не играл (за исключением 8 месяцев когда я тренировалась в Харькове и 3 лет во Львове, где на тренировках всегда присутствовала Вера Ивановна), когда твои спарринг-партнеры – это сестра на 4 года младше и братья, младшие на 8, 15 и 19 лет. Когда все смеются над твоей кривой техникой, но ты неплохо чувствуешь мяч, потому что все твои тренировки – это уметь хорошо и удобно вернуть мяч для Марины, Максима, Стаса, Ильи.
Когда ты хорошо заканчиваешь школу, получаешь 2 высших образования с отличием и не прекращаешь иногда показывать не самый плохой теннис. Когда твоя большая семья и Саша на первом месте. Когда у тебя в жизни никогда не было больше 2 ракеток, 2 их и сейчас (только теперь они еще и разные, которые остались с 2017 года). Когда ты играешь 5 недель подряд одной натяжкой и струны до сих пор целые (а это 19! одиночек, 5 из которых с игроками WTA180-500 + 11 пар + иногда разминки перед игрой, трижды за 5 недель, переходя из грунта на хард и обратно). Когда 3 дня назад ты впервые играл с тейпом и далеко не потому, что раньше у тебя не было травм:)
Когда оказавшись в Латвии с 1 рюкзаком – волонтеры дарят тебе свою спортивную одежду, и еще пару теннисных маек ты покупаешь в Рижском секонд-хенде. Можно продолжать еще очень долго... Чем лучше ты играешь и дальше доходишь - тем больше "экспертов" пишут о том, зачем вообще играть, если ты "мусорка бездарная", еще и старая:) Вот проигрываешь в квалах и всем на тебя пофиг, а когда улучшаешь свой винрейт к положительному - то сразу становишься "ничтожной".
Да я еще немного поиграю. Поиграю ради моментов, когда есть повод развернуть флаг [Украины], напомнить о моей стране и моем оккупированном городе. Поиграю, потому что мне все равно пока некуда возвращаться. Поиграю, потому что сейчас у меня есть возможность быть вместе с близкими в разных странах и рассказывать о войне и моем Крыме. Поиграю, потому что только сегодня около 300 человек аплодировали флагу и гимну Украины, дети фотографировались с нашим флагом, а взрослые выражали свою поддержку моей стране!
Я не выиграла финал. Конечно, мне досадно и жаль. Но именно этот пост совсем не о теннисе. Сегодня я была именно там, где должна быть!
Спасибо Марине и Саше, что помогаете мне, буквально во всем.
Спасибо Максиму и родителям за поддержку и веру. Снова спасибо всем тем, кто, хотя бы, пытается понять
Спасибо нашим героям за хорошие новости на фронте.
Искренние соболезнования близким погибших...и тем, кто каждый день страдает от обстрелов...
Слава Украине!"
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