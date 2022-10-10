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Даяна Ястремская выборола победу на старте турнира в Румынии
Украинка прервала серию поражений
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в стартовом матче на турнире WTA 250 в Румынии над Тамарою Корпач.
Клуж-Напока, Румыния. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Тамара Корпач (Германия, LL) 6:3, 4:6, 7:5
Поединок продолжался более двух часов. В решающем сете украинка уступала 2:5, но сумела выиграть пять геймов подряд, при этом отыграв два матчбола, принимая в десятом гейме.
Ястремская прервала серию из восьми поражений подряд, в которых она не смогла выиграть ни одного сета.
Во втором круге Даяна сыграет с победительницей матча Марта Костюк - Жасмин Паолини, который состоится сегодня вечером.
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