Даяна Ястремская выборола победу на старте турнира в Румынии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в стартовом матче на турнире WTA 250 в Румынии над Тамарою Корпач.

Клуж-Напока, Румыния. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Тамара Корпач (Германия, LL) 6:3, 4:6, 7:5

Поединок продолжался более двух часов. В решающем сете украинка уступала 2:5, но сумела выиграть пять геймов подряд, при этом отыграв два матчбола, принимая в десятом гейме.

Ястремская прервала серию из восьми поражений подряд, в которых она не смогла выиграть ни одного сета.

Во втором круге Даяна сыграет с победительницей матча Марта Костюк - Жасмин Паолини, который состоится сегодня вечером.