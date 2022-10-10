Даяна Ястремская: Если честно, я не поняла, что у соперницы были матчболы

Украинская теннисистка прокомментировала свою победу в первом круге турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

"Думаю, это моя первая победа за последние… 8 турниров, наверное. Конечно, я рада, что выиграла. Если честно, я не поняла, что у соперницы были матчболы. Я всеми мыслями была в игре и не следила за счетом. Возможно, именно это и помогло мне отыграться.

Мне понравилось играть на этом корте. Но все равно было очень тяжело, потому что утром я прочитала новости. По Украине запустили около 90 ракет. То, что сейчас происходит, это ужасно. После всех этих новостей, я была на негативе по поводу всего. Было немного сложно сосредоточиться. Но, когда я вышла на корт, то постаралась просто сделать все, что в моих силах.

И я также хотела сказать, что мне нравится играть в Румынии, потому что именно через Румынию мы с сестрой бежали из Украины в первый раз. Люди нас приняли очень тепло, я получила много поддержки от румын, когда началась война. Так что сейчас я с удовольствием здесь играю, спасибо."

Напомним, что во втором круге соперницей Ястремской может стать Марта Костюк.