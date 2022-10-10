  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Даяна Ястремская: Если честно, я не поняла, что у соперницы были матчболы
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даяна Ястремская: Если честно, я не поняла, что у соперницы были матчболы

Теннис
(1 голосов)

Украинка прокомментировала победу

Даяна Ястремская: Если честно, я не поняла, что у соперницы были матчболы

Фото: Eurosport

Новина українською

Украинская теннисистка прокомментировала свою победу в первом круге турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

"Думаю, это моя первая победа за последние… 8 турниров, наверное. Конечно, я рада, что выиграла. Если честно, я не поняла, что у соперницы были матчболы. Я всеми мыслями была в игре и не следила за счетом. Возможно, именно это и помогло мне отыграться.

Мне понравилось играть на этом корте. Но все равно было очень тяжело, потому что утром я прочитала новости. По Украине запустили около 90 ракет. То, что сейчас происходит, это ужасно. После всех этих новостей, я была на негативе по поводу всего. Было немного сложно сосредоточиться. Но, когда я вышла на корт, то постаралась просто сделать все, что в моих силах.

И я также хотела сказать, что мне нравится играть в Румынии, потому что именно через Румынию мы с сестрой бежали из Украины в первый раз. Люди нас приняли очень тепло, я получила много поддержки от румын, когда началась война. Так что сейчас я с удовольствием здесь играю, спасибо."

Напомним, что во втором круге соперницей Ястремской может стать Марта Костюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде