Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина и Монфис уже на этой неделе могут стать родителями
Ждем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис трогательно сообщил в социальных сетях, что они с супругой – экс третьей ракеткой мира, бронзовым призёром Олимпиады-2020 украинкой Элиной Свитолиной могут стать родителями на этой неделе.
"Я желаю вам всем замечательной недели, у меня на ней запланирован самый лучший подарок в мире", — написал Монфис, добавив эмодзи "ангел" и "молитва".
Напомним, 5 мая стало известно, что 28-летняя Свитолина и 36-летний Монфис готовятся впервые стать родителями.
Je vous souhaite à tous une belle semaine, la mienne peu y avoir le plus beau cadeau au monde ☺️????????????— Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 10, 2022
Популярное сейчас
- Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев
- Массированный ракетный обстрел критической инфраструктуры. По Украине выпущена почти сотня ракет, часть областей обесточена
- Стала известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Юнайтед
- Шахтер все равно второй. Турнирная таблица группы F Лиги чемпионов
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов