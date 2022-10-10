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Свитолина и Монфис уже на этой неделе могут стать родителями

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Свитолина и Монфис уже на этой неделе могут стать родителями

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис трогательно сообщил в социальных сетях, что они с супругой – экс третьей ракеткой мира, бронзовым призёром Олимпиады-2020 украинкой Элиной Свитолиной могут стать родителями на этой неделе.

"Я желаю вам всем замечательной недели, у меня на ней запланирован самый лучший подарок в мире", — написал Монфис, добавив эмодзи "ангел" и "молитва".

Напомним, 5 мая стало известно, что 28-летняя Свитолина и 36-летний Монфис готовятся впервые стать родителями.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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