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Доминик Тим разгромил Жоау Соузу и вышел во второй круг турнира в Хихоне

Теннис
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Отличный матч

Доминик Тим разгромил Жоау Соузу и вышел во второй круг турнира в Хихоне

Новина українською

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания).

В стартовом матче Тим одержал разгромную победу над представителем Португалии Жоау Соузой.

Доминик Тим - Жоау Соуза 6:2, 6:0

Встреча продлилась 1 час и 2 минуты. Тим ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Соузы один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге Тим сразится с победителем матча Маркос Гирон (США) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 8).

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В статье: Доминик Тим
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