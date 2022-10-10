Доминик Тим разгромил Жоау Соузу и вышел во второй круг турнира в Хихоне

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания).

В стартовом матче Тим одержал разгромную победу над представителем Португалии Жоау Соузой.

Доминик Тим - Жоау Соуза 6:2, 6:0

Встреча продлилась 1 час и 2 минуты. Тим ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Соузы один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге Тим сразится с победителем матча Маркос Гирон (США) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 8).