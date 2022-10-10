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Доминик Тим разгромил Жоау Соузу и вышел во второй круг турнира в Хихоне
Отличный матч
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания).
В стартовом матче Тим одержал разгромную победу над представителем Португалии Жоау Соузой.
Доминик Тим - Жоау Соуза 6:2, 6:0
Встреча продлилась 1 час и 2 минуты. Тим ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Соузы один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге Тим сразится с победителем матча Маркос Гирон (США) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 8).
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