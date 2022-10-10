  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас получил wild-card на турнир в Стокгольме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас получил wild-card на турнир в Стокгольме

Теннис
(1 голосов)

Соревнования стартуют 17 октября

Стефанос Циципас получил wild-card на турнир в Стокгольме

Фото: eKathimerini

Новина українською

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас получил уайлд-кард на хардовый турнир категории ATP-250 в Стокгольм (Швеция), который пройдёт с 17 по 23 октября. Об этом сообщается в социальных сетях турнира.

Греческий теннисист примет участие в этом турнире впервые с 2018 года. Отметим, что в тот год грек уехал с турнира с трофеем. На турнире также примут участие такие теннисисты, как американцы Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафо, датчанин Хольгер Руне, британец Кэмерон Норри и другие.

Призовой фонд турнира составил € 648 130.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде