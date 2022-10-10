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Стефанос Циципас получил wild-card на турнир в Стокгольме
Соревнования стартуют 17 октября
Фото: eKathimerini
Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас получил уайлд-кард на хардовый турнир категории ATP-250 в Стокгольм (Швеция), который пройдёт с 17 по 23 октября. Об этом сообщается в социальных сетях турнира.
Греческий теннисист примет участие в этом турнире впервые с 2018 года. Отметим, что в тот год грек уехал с турнира с трофеем. На турнире также примут участие такие теннисисты, как американцы Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафо, датчанин Хольгер Руне, британец Кэмерон Норри и другие.
Призовой фонд турнира составил € 648 130.
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