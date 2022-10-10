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Марта Костюк покидает турнир в Клуж-Напоке
Украинка была близка к победе
Фото: The New Yorker
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 56) уступила в 1/16 финала турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке. На старте соревнований она не смогла переиграть Жасмин Паолини (Италия, WTA 78).
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/16 финала
Жасмин Паолини (Италия) – Марта Костюк (Украина) [6] – 5:7, 6:3, 6:4
Украинка могла одержать победу в решающем сете, но потеряла преимущество.
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