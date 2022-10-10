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Марта Костюк покидает турнир в Клуж-Напоке

Теннис
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Украинка была близка к победе

Марта Костюк покидает турнир в Клуж-Напоке

Фото: The New Yorker

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 56) уступила в 1/16 финала турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке. На старте соревнований она не смогла переиграть Жасмин Паолини (Италия, WTA 78).

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/16 финала

Жасмин Паолини (Италия) – Марта Костюк (Украина) [6] – 5:7, 6:3, 6:4

Украинка могла одержать победу в решающем сете, но потеряла преимущество.

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В статье: Марта Костюк
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