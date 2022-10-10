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Федерер не готов к церемонии чествования на турнире в Базеле
Пока слишком рано
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер отменил свой визит на турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Он пройдёт с 24 по 30 октября. Федерер 10 раз выигрывал эти соревнования.
"Я хотел поблагодарить Базель за готовность поприветствовать меня в этом году. Я пытался проанализировать всё, что произошло со мной в последнее время. Церемония дома, в Базеле будет иметь для меня особое значение, но пока для этого прошло слишком мало времени с Лондона", — приводит слова Федерера Blick.
Отметим, что на грядущий турнир в Базеле заявились такие теннисисты, как первая ракетка мира Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Ник Кирьос, Феликс Оже-Альяссим, Энди Маррей, Стэн Вавринка и Марин Чилич.
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