Доминик Тим назвал главную цель сезона

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о планах на концовку сезона.

"У меня есть большая цель — закончить год в топ-100. Это было бы потрясающе. Мне нужны хорошие матчи, мне нужны победы, мне всё ещё нужно много очков", — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

Сейчас Доминик Тим находится на 165-й строчке мирового рейтинга.