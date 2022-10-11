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Доминик Тим назвал главную цель сезона
Австриец намерен улучшить свои результаты
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о планах на концовку сезона.
"У меня есть большая цель — закончить год в топ-100. Это было бы потрясающе. Мне нужны хорошие матчи, мне нужны победы, мне всё ещё нужно много очков", — приводит слова Тима пресс-служба ATP.
Сейчас Доминик Тим находится на 165-й строчке мирового рейтинга.
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