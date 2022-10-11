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Директор Australian Open рассказал, сыграет ли Джокович на турнире
Сам серб хочет вернуться на АО
Фото: GQ India
Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли рассказал, сможет ли сыграть на турнире 21-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович.
"Я точно знаю, что он хотел бы вернуться на АО. Он девять раз выигрывал турнир, а мы, конечно, хотим, чтобы выступали лучшие. Но этот вопрос зависит от него и соответствующих федеральных властей", — приводит слова Тайли Sky News Australia.
Напомним, в 2021 году Новак Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Australian Open.
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