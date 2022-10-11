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Директор Australian Open рассказал, сыграет ли Джокович на турнире

Теннис
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Сам серб хочет вернуться на АО

Директор Australian Open рассказал, сыграет ли Джокович на турнире

Фото: GQ India

Новина українською

Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли рассказал, сможет ли сыграть на турнире 21-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович.

"Я точно знаю, что он хотел бы вернуться на АО. Он девять раз выигрывал турнир, а мы, конечно, хотим, чтобы выступали лучшие. Но этот вопрос зависит от него и соответствующих федеральных властей", — приводит слова Тайли Sky News Australia.

Напомним, в 2021 году Новак Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Australian Open.

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В статье: Australian Open
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