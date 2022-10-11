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Маррей пробился во второй круг турнира ATP-250 в Хихоне

Теннис
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Теннисист не проиграл ни одного сета

Маррей пробился во второй круг турнира ATP-250 в Хихоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания).

В стартовом матче Маррей (WC) обыграл шестого сеяного испанца Алехандро Давидович-Фокину.

Энди Маррей - Алехандро Давидович-Фокина 7:5, 6:2

Встреча продлилась 1 час 44 минуты. 35-летний Маррей два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету испанца ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Маррей сразится с победителем матча Педро Качин – Алексей Ватутин.

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В статье: Энди Маррей
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