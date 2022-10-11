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Клуж-Напока. Ангелина Калинина пробилась в следующий раунд на отказе Эжени Бушар

Теннис
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Украинка выигрывала в момент остановки матча

Клуж-Напока. Ангелина Калинина пробилась в следующий раунд на отказе Эжени Бушар

Фото: WTA Tennis

Новина українською

Ангелина Калинина одержала победу на старте турнира WTA в Румынии.

Клуж-Напока, Румыния

Первый круг

Ангелина Калинина - Эжени Бушар 6:3 (отказ)

Матч продлился один час. Уже с самого начала матча у канадки было затейпировано правое бедро. После 9 сыгранных геймов она отказалась продолжать матч.

Следующей соперницей Калининой станет Исалин Бонавентюр (№126). В 2018 году украинка проиграла представительнице Бельгии в первом круге турнира WTA 250 в Вашингтоне.

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В статье: Ангелина Калинина
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