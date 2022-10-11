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Клуж-Напока. Ангелина Калинина пробилась в следующий раунд на отказе Эжени Бушар
Украинка выигрывала в момент остановки матча
Фото: WTA Tennis
Ангелина Калинина одержала победу на старте турнира WTA в Румынии.
Клуж-Напока, Румыния
Первый круг
Ангелина Калинина - Эжени Бушар 6:3 (отказ)
Матч продлился один час. Уже с самого начала матча у канадки было затейпировано правое бедро. После 9 сыгранных геймов она отказалась продолжать матч.
Следующей соперницей Калининой станет Исалин Бонавентюр (№126). В 2018 году украинка проиграла представительнице Бельгии в первом круге турнира WTA 250 в Вашингтоне.
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