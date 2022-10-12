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Тони Надаль: Джокович и Рафа уже не те

Теннис
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Теннисистам уже не удается выигрывать по несколько титулов за сезон

Тони Надаль: Джокович и Рафа уже не те

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля, высказал мнение, что его 36-летний племянник и Новак Джокович играют уже не так сильно, как в прежние годы.

"Уровень игры Рафы ниже, чем в 2008 и 2011 годах, — из-за отсутствия последовательности, физического состояния, проблем, которые у него были. То же самое и с Джоковичем. Он уже не тот, что в 2011 и 2015 годах. Он чаще теряет концентрацию. Его удары уже не такие решительные", — приводит слова Тони Надаля Daily Express.

В сезоне-2022 Надаль выиграл Australian Open и "Ролан Гаррос", а Джокович — Уимблдон.

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В статье: Рафаэль Надаль
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