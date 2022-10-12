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Ястремская покидает турнир в Румынии
Украинка не смогла пробиться в следующий раунд
Фото: Eurosport
Даяна Ястремская завершила выступление на турнире WTA в Румынии. Для украинской теннисистки это поражение стало четвертым от итальянки.
Клуж-Напока, Румыния. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Жасмин Паолини (Италия) 4:6, 1:6
В марте этого года Ястремская впервые обыграла Паолини в четвертьфинале турнира WTA 250 в Лионе, который также проходил на харде в зале.
Напомним, в предыдущем раунде Жасмин оказалась сильнее шестой сеяной украинки Марты Костюк. Следующая соперница итальянки определится в матче Юле Нимайер и Камиллы Рахимовой.
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