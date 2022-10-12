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Ястремская покидает турнир в Румынии

Теннис
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Украинка не смогла пробиться в следующий раунд

Ястремская покидает турнир в Румынии

Фото: Eurosport

Новина українською

Даяна Ястремская завершила выступление на турнире WTA в Румынии. Для украинской теннисистки это поражение стало четвертым от итальянки.

Клуж-Напока, Румыния. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Жасмин Паолини (Италия) 4:6, 1:6

В марте этого года Ястремская впервые обыграла Паолини в четвертьфинале турнира WTA 250 в Лионе, который также проходил на харде в зале.

Напомним, в предыдущем раунде Жасмин оказалась сильнее шестой сеяной украинки Марты Костюк. Следующая соперница итальянки определится в матче Юле Нимайер и Камиллы Рахимовой.

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В статье: Даяна Ястремская
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Источник:
БТУ

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