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Виталий Сачко добыл волевую победу во втором круге турнира в Германии
Отличный матч
Виталий Сачко вышкл в третий круг турнира в Германии. Украинец обыграл Даниэля Мазура.
Исманинг, Германия. Второй круг
Виталий Сачко - Даниэль Мазур 6:1, 6:7(3), 6:3
Украинский теннисист провёл на корте чуть больше двух часов. За это время Сачко выполнил 13 эйсов при пяти двойных ошибках, реализовал 4 из 10 брейк-поинтов и проиграл один гейм на своей подаче.
Следующий соперник украинца станет известен в четверг по итогам матча Йонаш Форейтек (Чехия) - Филип Флориг (Германия, WC) / Вашек Поспишил.
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