  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Виталий Сачко добыл волевую победу во втором круге турнира в Германии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Сачко добыл волевую победу во втором круге турнира в Германии

Теннис
(1 голосов)

Отличный матч

Виталий Сачко добыл волевую победу во втором круге турнира в Германии

Новина українською

Виталий Сачко вышкл в третий круг турнира в Германии. Украинец обыграл Даниэля Мазура.

Исманинг, Германия. Второй круг
Виталий Сачко - Даниэль Мазур 6:1, 6:7(3), 6:3

Украинский теннисист провёл на корте чуть больше двух часов. За это время Сачко выполнил 13 эйсов при пяти двойных ошибках, реализовал 4 из 10 брейк-поинтов и проиграл один гейм на своей подаче.

Следующий соперник украинца станет известен в четверг по итогам матча Йонаш Форейтек (Чехия) - Филип Флориг (Германия, WC) / Вашек Поспишил.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде