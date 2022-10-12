Виталий Сачко добыл волевую победу во втором круге турнира в Германии

Виталий Сачко вышкл в третий круг турнира в Германии. Украинец обыграл Даниэля Мазура.

Исманинг, Германия. Второй круг

Виталий Сачко - Даниэль Мазур 6:1, 6:7(3), 6:3

Украинский теннисист провёл на корте чуть больше двух часов. За это время Сачко выполнил 13 эйсов при пяти двойных ошибках, реализовал 4 из 10 брейк-поинтов и проиграл один гейм на своей подаче.

Следующий соперник украинца станет известен в четверг по итогам матча Йонаш Форейтек (Чехия) - Филип Флориг (Германия, WC) / Вашек Поспишил.