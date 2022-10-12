Руководство АТР и организаторы Кубка Дэвиса договорились о совместной работой над турнирами

Руководство ATP и организаторы Кубка Дэвиса достигли договорённости, благодаря которой отпадёт необходимость в проведении двух командных соревнований в течение шести недель. Tennis Australia планирует провести новый турнир со смешанными парами, который заменит ATP Cup. И работа будет вестись вместе с организаторами Кубка Дэвиса, сообщает BBC.

Пока подробности договорённостей неизвестны. Ожидается, что организации продолжат вести совместную работу над дальнейшими планами.

Но сама возможность совместной работы над турнирами уже является большим плюсом. Пока официальных объявлений о партнёрстве организаторов Кубка Дэвиса и представителей ATP нет.