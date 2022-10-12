  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Организаторы Australian Open расчитывают на 900 тысяч болельщиков
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организаторы Australian Open расчитывают на 900 тысяч болельщиков

Теннис
(1 голосов)

Амбициозные планы

Организаторы Australian Open расчитывают на 900 тысяч болельщиков

instagram.com/australianopen

Новина українською

Организаторы Australian Open сегодня, 12 октября, объявили амбициозный целевой показатель посещаемости в 900 тыс. фанатов в течение проведения мэйджора в январе 2023 года.

"Мы хотим вернуться к нашим предпандемическим планам по закреплению Australian Open в качестве крупнейшего ежегодного спортивного события в мире в январе, а также сделать его максимально доступным для как можно большего числа болельщиков.

У нас есть новые классные места для общения, такие как Пляжный бар, вы можете принять участие и попробовать все виды спорта в теннисном клубе Аustralian Open, у вас есть возможность наблюдать за лучшими игроками мира в тренировочных матчах и благотворительных инициативах.

Это лишь некоторые из примеров – наряду с теннисом мирового класса, великолепными развлечениями и невероятными предложениями еды – того, как мы будем способствовать расширению мероприятия и воплощению нашего долгосрочного видения в жизнь", – цитирует директора турнира Крейга Тайли официальный сайт австралийского "Шлема".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде