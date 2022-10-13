21-летняя британская теннисистка закончила карьеру

Британская теннисистка Таниша Диссанаяке объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. Спортсменке 21 год.

По словам Диссанаяке, она так и не смогла полноценно восстановиться после коронавируса. Британка заразилась в июле 2021 года и до сих пор продолжает бороться с последствиями инфекции.

"Один спорт, 16 лет, 21 страна, море воспоминаний. Это было самое тяжёлое решение, которое мне приходилось принимать. И ещё труднее освоиться с этим.

Теннис, я тебя люблю. Но говорю тебе "прощай", — написала Таниша.

Высшее достижение Таниши Диссанаяке в рейтинге WTA — 1056-е место.