  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. 21-летняя британская теннисистка закончила карьеру
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

21-летняя британская теннисистка закончила карьеру

Теннис
(1 голосов)

Рановато

21-летняя британская теннисистка закончила карьеру

Новина українською

Британская теннисистка Таниша Диссанаяке объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. Спортсменке 21 год.

По словам Диссанаяке, она так и не смогла полноценно восстановиться после коронавируса. Британка заразилась в июле 2021 года и до сих пор продолжает бороться с последствиями инфекции.

"Один спорт, 16 лет, 21 страна, море воспоминаний. Это было самое тяжёлое решение, которое мне приходилось принимать. И ещё труднее освоиться с этим.

Теннис, я тебя люблю. Но говорю тебе "прощай", — написала Таниша.

Высшее достижение Таниши Диссанаяке в рейтинге WTA — 1056-е место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде