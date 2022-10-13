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21-летняя британская теннисистка закончила карьеру
Рановато
Британская теннисистка Таниша Диссанаяке объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. Спортсменке 21 год.
По словам Диссанаяке, она так и не смогла полноценно восстановиться после коронавируса. Британка заразилась в июле 2021 года и до сих пор продолжает бороться с последствиями инфекции.
"Один спорт, 16 лет, 21 страна, море воспоминаний. Это было самое тяжёлое решение, которое мне приходилось принимать. И ещё труднее освоиться с этим.
Теннис, я тебя люблю. Но говорю тебе "прощай", — написала Таниша.
Высшее достижение Таниши Диссанаяке в рейтинге WTA — 1056-е место.
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