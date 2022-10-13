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Доминик Тим: Форма Надаля после возвращения в тур всегда впечатляла

Теннис
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Рафа один из лучших примеров для подражания

Доминик Тим: Форма Надаля после возвращения в тур всегда впечатляла

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Чемпион US Open 2020 года Доминик Тим поделился мнением о 22-кратном чемпионе турниров "Большого шлема" Рафаэле Надале. По словам Тима, его восхищает способность Надаля регулярно возвращаться на высокий уровень после серьёзных травм.

"Он, вероятно, является наилучшим примером для подражания в этом деле. Он не раз возвращался после связанного с травмами длительного простоя в шесть месяцев или даже больше. Он делал это четыре или пять раз. И его форма всегда впечатляла. Так что это большое вдохновение", — приводит слова Доминика испанское издание AS.

Сам Тим получил травму руки летом 2021 года, после чего не играл девять месяцев.

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В статье: Доминик Тим
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