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Доминик Тим: Форма Надаля после возвращения в тур всегда впечатляла
Рафа один из лучших примеров для подражания
Чемпион US Open 2020 года Доминик Тим поделился мнением о 22-кратном чемпионе турниров "Большого шлема" Рафаэле Надале. По словам Тима, его восхищает способность Надаля регулярно возвращаться на высокий уровень после серьёзных травм.
"Он, вероятно, является наилучшим примером для подражания в этом деле. Он не раз возвращался после связанного с травмами длительного простоя в шесть месяцев или даже больше. Он делал это четыре или пять раз. И его форма всегда впечатляла. Так что это большое вдохновение", — приводит слова Доминика испанское издание AS.
Сам Тим получил травму руки летом 2021 года, после чего не играл девять месяцев.
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