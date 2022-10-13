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Маррей добыл тяжелую победу в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Хихоне
Шотландец провел тяжелый матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шотландский теннисист Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). Экс-первая ракетка мира в матче второго круга обыграл аргентинца Педро Качина. Встреча закончилась со счётом.
Энди Маррей - Педро Качина 2:6, 7:5, 7:6 (7:3)
Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. 48-я ракетка мира Маррей пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Его соперник, занимающий 61-е место в рейтинге ATP, 13 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником Маррея будет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Себастьян Корда (США).
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