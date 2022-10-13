Людмила Киченок сыграет на Итоговом турнире в паре с Еленой Остапенко

Украинка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко сыграет на Итоговом чемпионате сезона.

Украинско-латвийская пара квалифицировалась на турнир сильнейших, который пройдёт в Форт-Уорт (США) с 31 октября по 7 ноября.

В истории независимой Украины на Итоговом турнире WTA выступала только Элина Свитолина (одиночный разряд): в 2017 году украинка выбыла из борьбы после группового этапа, в следующем сезоне стала чемпионкой, а через год дошла до финала.