  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Людмила Киченок сыграет на Итоговом турнире в паре с Еленой Остапенко
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Людмила Киченок сыграет на Итоговом турнире в паре с Еленой Остапенко

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Она стала второй после Свитолиной украинкой, кому удастся сыграть на Итоговом турнире

Людмила Киченок сыграет на Итоговом турнире в паре с Еленой Остапенко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко сыграет на Итоговом чемпионате сезона.

Украинско-латвийская пара квалифицировалась на турнир сильнейших, который пройдёт в Форт-Уорт (США) с 31 октября по 7 ноября.

В истории независимой Украины на Итоговом турнире WTA выступала только Элина Свитолина (одиночный разряд): в 2017 году украинка выбыла из борьбы после группового этапа, в следующем сезоне стала чемпионкой, а через год дошла до финала.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Людмила Киченок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
БТУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде