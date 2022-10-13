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Людмила Киченок сыграет на Итоговом турнире в паре с Еленой Остапенко
Она стала второй после Свитолиной украинкой, кому удастся сыграть на Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко сыграет на Итоговом чемпионате сезона.
Украинско-латвийская пара квалифицировалась на турнир сильнейших, который пройдёт в Форт-Уорт (США) с 31 октября по 7 ноября.
В истории независимой Украины на Итоговом турнире WTA выступала только Элина Свитолина (одиночный разряд): в 2017 году украинка выбыла из борьбы после группового этапа, в следующем сезоне стала чемпионкой, а через год дошла до финала.
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