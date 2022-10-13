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Ангелина Калинина: Довольна результатом сегодняшнего матча
Украинка провела хороший матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Ангелина Калинина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA в Клуж-Напоке.
Во втором круге Калинина одержала победу над бельгийкой Исалин Бонавентюр.
"Довольна результатом сегодняшнего матча и, как я говорила после предыдущего круга, рада вернуться на корт. Теперь я в ожидании четвертьфинала.
Моя цель на остаток сезона - улучшать свой теннис, потому что ещё во многом мне надо прогрессировать. Матч за матчем. Если побеждаю - отлично, если проигрываю, то возвращаюсь к тренировкам (улыбается)".
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