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Мугуруса покинет топ-50 по итогам сезона
Теннисистка давно не показывала хороших результатов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская теннисистка, 13-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса снялась с турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Соревнования будут проходить на следующей неделе.
Испанская теннисистка из-за снятия с турнира не сможет отобраться на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Техасе (США). В нынешнем сезоне она потерпела 17 поражений в 29 матчах.
Так как испанка не попадёт на Итоговый турнир WTA, у неё сгорят 1300 очков за победу на прошлогоднем Итоговом турнире. Из-за этого она вылетит из топ-50 мирового рейтинга. Сезон Мугуруса начинала в качестве третьей ракетки мира.
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