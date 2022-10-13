Мугуруса покинет топ-50 по итогам сезона

Испанская теннисистка, 13-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса снялась с турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Соревнования будут проходить на следующей неделе.

Испанская теннисистка из-за снятия с турнира не сможет отобраться на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Техасе (США). В нынешнем сезоне она потерпела 17 поражений в 29 матчах.

Так как испанка не попадёт на Итоговый турнир WTA, у неё сгорят 1300 очков за победу на прошлогоднем Итоговом турнире. Из-за этого она вылетит из топ-50 мирового рейтинга. Сезон Мугуруса начинала в качестве третьей ракетки мира.