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Ига Швёнтек одержала 61 победу за сезон

Теннис
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И это ещё не конец

Ига Швёнтек одержала 61 победу за сезон

Фото: MARCA

Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего (США). В матче второго круга она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Швёнтек одержала 61-ю победу в сезоне.

Это лучший результат с 2017 года. Тогда аналогичное достижение покорилось датчанке Каролин Возняцки. Швёнтек с 4 апреля 2022 года является первой ракеткой мира.

В четвертьфинале турнира в Сан-Диего 21-летняя польская теннисистка сыграет с 18-летней американкой Кори Гауфф. Они также встречались в финале "Ролан Гаррос", тогда сильнее оказалась представительница Польши.

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В статье: Ига Швёнтек
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