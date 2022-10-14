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Доминик Тим пробился в полуфинал турнира в Хихоне

Теннис
(1 голосов)

Австриец не проиграл ни единого сета

Доминик Тим пробился в полуфинал турнира в Хихоне

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Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). В матче 1/4 финала он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.

Доминик Тим - Франсиско Серундоло 6:4, 6:3

Соперники провели на корте 1 час 33 минуты. 29-я ракетка мира Серундоло выполнил один эйс, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

Тим, занимающий 165-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

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В статье: Доминик Тим
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