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Маррей впервые за 5 лет выиграл 25 матчей за сезон

Теннис
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Энди набрал свою былую физическую форму

Маррей впервые за 5 лет выиграл 25 матчей за сезон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский теннисист Энди Маррей одержал победу над Педро Качином из Аргентины во втором круге турнира в Хихоне.

Эта победа стала 25-й за сезон для теннисиста. До этого Маррей достигал подобных результатов в 2017 году.

В 2017 году Маррей перенес операцию на тазобедренном суставе. После этого хирургического вмешательства теннисист восстанавливался полтора года.

Также Энди третий раз в сезоне и впервые с июня вышел в четвертьфинал ATP.

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В статье: Энди Маррей
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Источник:
Tribuna

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