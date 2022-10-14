Маррей впервые за 5 лет выиграл 25 матчей за сезон

Британский теннисист Энди Маррей одержал победу над Педро Качином из Аргентины во втором круге турнира в Хихоне.

Эта победа стала 25-й за сезон для теннисиста. До этого Маррей достигал подобных результатов в 2017 году.

В 2017 году Маррей перенес операцию на тазобедренном суставе. После этого хирургического вмешательства теннисист восстанавливался полтора года.

Также Энди третий раз в сезоне и впервые с июня вышел в четвертьфинал ATP.