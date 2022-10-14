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Маррей впервые за 5 лет выиграл 25 матчей за сезон
Энди набрал свою былую физическую форму
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский теннисист Энди Маррей одержал победу над Педро Качином из Аргентины во втором круге турнира в Хихоне.
Эта победа стала 25-й за сезон для теннисиста. До этого Маррей достигал подобных результатов в 2017 году.
В 2017 году Маррей перенес операцию на тазобедренном суставе. После этого хирургического вмешательства теннисист восстанавливался полтора года.
Также Энди третий раз в сезоне и впервые с июня вышел в четвертьфинал ATP.
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Источник:Tribuna
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