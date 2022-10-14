Кори Гауфф и Джессика Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула квалифицировались на Итоговый турнир WTA в паре. Теперь они смогут сыграть на заключительном турнире года.

Гауфф и Пегула стали пятой парой, которая смогла гарантировать себе участие в Итоговом турнире.

Ранее Джессика Пегула забронировала себе место на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде. Американка в текущем сезоне смогла дойти минимум до четвертьфиналов на четырёх турнирах WTA-1000.