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Виталий Сачко уступил в четвертьфинале челленджера в Германии

Теннис
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Украинец отказался от матча

Виталий Сачко уступил в четвертьфинале челленджера в Германии

Новина українською

Виталий Сачко завершил выступление на "челленджере" в Германии. В четвертьфинльном матче он обыграл Вашека Поспишила.

Исманинг, Германия. Четвертьфинал
Виталий Сачко - Вашек Поспишил 3:6, 0:1 (отказ)

Украинский теннисист провёл на корте меньше 40 минут. В концовке первого сета Сачко проиграл гейм на своей подаче, после чего Поспишил со второй попытки подал на сет.

В следующем круге Вашек Поспишил сыграет c Максом-Хансом Ребергом.

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В статье: Виталий Сачко
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Источник:
БТУ

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