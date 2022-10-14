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Виталий Сачко уступил в четвертьфинале челленджера в Германии
Украинец отказался от матча
Виталий Сачко завершил выступление на "челленджере" в Германии. В четвертьфинльном матче он обыграл Вашека Поспишила.
Исманинг, Германия. Четвертьфинал
Виталий Сачко - Вашек Поспишил 3:6, 0:1 (отказ)
Украинский теннисист провёл на корте меньше 40 минут. В концовке первого сета Сачко проиграл гейм на своей подаче, после чего Поспишил со второй попытки подал на сет.
В следующем круге Вашек Поспишил сыграет c Максом-Хансом Ребергом.
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Источник:БТУ
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