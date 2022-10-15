Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк поделилась с болельщиками горячим фото
Минимальное количество одежды
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими болельщиками очередным фото. На нем украинская представлена с минимальным количеством верхней одежды. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Марина Бех-Романчук
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Россияне нанесли ракетный удар по Киевской области
- Минай и Верес делят очки, де Дзерби снова проигрывает в АПЛ. Главные новости за 14 октября
- Зеленский: Россия уже находится в атмосфере своего поражения
- Александр Долгополов: Теннис запомнят как вид спорта, который с радостью поздравил поклонников геноцида
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet