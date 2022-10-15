Марта Костюк поделилась с болельщиками горячим фото

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими болельщиками очередным фото. На нем украинская представлена с минимальным количеством верхней одежды. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Марина Бех-Романчук сообщила о подготовке к новому сезону.