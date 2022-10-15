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АТР. Рублев вышел в финал турнира в Хихоне. Ранее соревнование покинули Маррей и Каррено-Буста
Вторым финалистом станет Корда или Риндеркнеш
Фото: Tennishead
Хихон (АТР), стал известен первый финалист испанского турнира, им стал россиянин Андрей Рублев. В полуфинальном матче ему удалось обыграть австрийского теннисиста Доминика Тима.
Ранее турнир уже успели покинуть шотландец Энди Маррей и испанец Пабло Каррено-Буста. Они оба проиграли на стадии четвертьфинала. Вторым же финалистом турнира станет либо американец Себастьян Корда, либо француз Артур Риндеркнеш.
Крытые корты, хард
Андрей Рублев (Россия) – Доминик Тим (Австрия)
6:4|6:4
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