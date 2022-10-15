АТР. Рублев вышел в финал турнира в Хихоне. Ранее соревнование покинули Маррей и Каррено-Буста

Хихон (АТР), стал известен первый финалист испанского турнира, им стал россиянин Андрей Рублев. В полуфинальном матче ему удалось обыграть австрийского теннисиста Доминика Тима.

Ранее турнир уже успели покинуть шотландец Энди Маррей и испанец Пабло Каррено-Буста. Они оба проиграли на стадии четвертьфинала. Вторым же финалистом турнира станет либо американец Себастьян Корда, либо француз Артур Риндеркнеш.

Крытые корты, хард

Андрей Рублев (Россия) – Доминик Тим (Австрия)

6:4|6:4