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АТР. Рублев вышел в финал турнира в Хихоне. Ранее соревнование покинули Маррей и Каррено-Буста

Теннис
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Вторым финалистом станет Корда или Риндеркнеш

АТР. Рублев вышел в финал турнира в Хихоне. Ранее соревнование покинули Маррей и Каррено-Буста

Фото: Tennishead

UA-Футбол
Новина українською

Хихон (АТР), стал известен первый финалист испанского турнира, им стал россиянин Андрей Рублев. В полуфинальном матче ему удалось обыграть австрийского теннисиста Доминика Тима.

Ранее турнир уже успели покинуть шотландец Энди Маррей и испанец Пабло Каррено-Буста. Они оба проиграли на стадии четвертьфинала. Вторым же финалистом турнира станет либо американец Себастьян Корда, либо француз Артур Риндеркнеш.

Крытые корты, хард

Андрей Рублев (Россия) – Доминик Тим (Австрия)

6:4|6:4

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В статье: теннис Андрей Рублев Доминик Тим
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