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WTA. Жасмин Паолини вышла в финал турнира в Клуж-Напоке

Теннис
(1 голосов)

Это второй одиночный финал в карьере итальянки на уровне WTA

WTA. Жасмин Паолини вышла в финал турнира в Клуж-Напоке

Фото: Tennis Majors

UA-Футбол
Новина українською

Клуж-Напока (WTA), итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала финалисткой румынского турнира. Для итальянки этот решающий матч станет лишь вторым в профессиональной карьере на уровне WTA.

В прошлом году Паолини сумела победить в финале в словенском Постороже. Тогда она обыграла американку Алисон Риске. В Клуж-Напоке же её соперницей станет россиянка Анна Блинкова.

Открытые корты, хард

Жасмин Паолини (Италия) – Сиюй Ван (Китай)

7:5|4:6|6:3

Анна Блинкова (Россия) – Анастасия Потапова (Россия)

5:7|6:4|6:4

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