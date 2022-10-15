WTA. Жасмин Паолини вышла в финал турнира в Клуж-Напоке

Клуж-Напока (WTA), итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала финалисткой румынского турнира. Для итальянки этот решающий матч станет лишь вторым в профессиональной карьере на уровне WTA.

В прошлом году Паолини сумела победить в финале в словенском Постороже. Тогда она обыграла американку Алисон Риске. В Клуж-Напоке же её соперницей станет россиянка Анна Блинкова.

Открытые корты, хард

Жасмин Паолини (Италия) – Сиюй Ван (Китай)

7:5|4:6|6:3

Анна Блинкова (Россия) – Анастасия Потапова (Россия)

5:7|6:4|6:4