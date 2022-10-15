Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WTA. Жасмин Паолини вышла в финал турнира в Клуж-Напоке
Это второй одиночный финал в карьере итальянки на уровне WTA
Фото: Tennis Majors
Клуж-Напока (WTA), итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала финалисткой румынского турнира. Для итальянки этот решающий матч станет лишь вторым в профессиональной карьере на уровне WTA.
В прошлом году Паолини сумела победить в финале в словенском Постороже. Тогда она обыграла американку Алисон Риске. В Клуж-Напоке же её соперницей станет россиянка Анна Блинкова.
Открытые корты, хард
Жасмин Паолини (Италия) – Сиюй Ван (Китай)
7:5|4:6|6:3
Анна Блинкова (Россия) – Анастасия Потапова (Россия)
5:7|6:4|6:4
Популярное сейчас
- Оказывается, грамотный менеджмент помогает не зайти в тупик. С чем Шахтер и Динамо подходят к дерби
- Ненависть Хави к паузам на сборные и "лишние шаги" Лунина. С чем Барса и Реал подходят к Эль-Класико
- Игрок Днепра-1 выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы
- Элина Свитолина стала мамой
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО