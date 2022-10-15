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WTA. Надежда Киченок потерпела поражение в квалификации Мастерса в Гвадалахаре

Теннис
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Далее прошла 17-летняя Линда Фругвиртова

WTA. Надежда Киченок потерпела поражение в квалификации Мастерса в Гвадалахаре

Фото: Getty Images

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Гвадалахара (WTA), украинская теннисистка Надежда Киченок приняла участие в отборе на мексиканский турнир серии Мастерс. К сожалению, украинка потерпела поражение от 17-летней Линди Фругвиртовой из Чехии.

В этом году чешка уже выиграла первый финал на уровне WTA в карьере – в сентябре Фругвиртова вынесла польскую теннисистку Магду Линетт в индийском Ченнае. Линда уже находится около топ-100 женских ракеток мира. Она занимает 76-е место.

Хард

Надежда Киченок (Украина) – Линда Фругвиртова (Чехия)

1:6 | 1:6

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В статье: теннис Надежда Киченок
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