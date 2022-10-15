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WTA. Надежда Киченок потерпела поражение в квалификации Мастерса в Гвадалахаре
Далее прошла 17-летняя Линда Фругвиртова
Фото: Getty Images
Гвадалахара (WTA), украинская теннисистка Надежда Киченок приняла участие в отборе на мексиканский турнир серии Мастерс. К сожалению, украинка потерпела поражение от 17-летней Линди Фругвиртовой из Чехии.
В этом году чешка уже выиграла первый финал на уровне WTA в карьере – в сентябре Фругвиртова вынесла польскую теннисистку Магду Линетт в индийском Ченнае. Линда уже находится около топ-100 женских ракеток мира. Она занимает 76-е место.
Хард
Надежда Киченок (Украина) – Линда Фругвиртова (Чехия)
1:6 | 1:6
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