WTA. Надежда Киченок потерпела поражение в квалификации Мастерса в Гвадалахаре

Гвадалахара (WTA), украинская теннисистка Надежда Киченок приняла участие в отборе на мексиканский турнир серии Мастерс. К сожалению, украинка потерпела поражение от 17-летней Линди Фругвиртовой из Чехии.

В этом году чешка уже выиграла первый финал на уровне WTA в карьере – в сентябре Фругвиртова вынесла польскую теннисистку Магду Линетт в индийском Ченнае. Линда уже находится около топ-100 женских ракеток мира. Она занимает 76-е место.

Хард

Надежда Киченок (Украина) – Линда Фругвиртова (Чехия)

1:6 | 1:6