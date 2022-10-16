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Две украинки сыграют на турнире WTA №125 в Руане
Будем болеть
Фото: Tennis Majors
С 17 по 23 октября во французском Руане пройдет турнир серии WTA №125.
Украина будет представлена двумя спортсменками.
В основной сетке соревнований сыграют Дарья Снигур (WTA №117) и Даяна Ястремская (WTA №94).
Соперницей первой станет лидер посева Ван Синюй (WTA №59), а вторая узнает оппонентку после итоговых результатов квалификации.
Напомним, что ранее Надежда Киченок
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