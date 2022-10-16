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Костюк выступит в основной сетке престижного турнира в Мексике

Теннис
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Желаем удачи

Костюк выступит в основной сетке престижного турнира в Мексике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №56) выступит в основной сетке турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В первом круге соревнований наша спортсменка сыграет против представительницы Беларуси Александры Саснович (WTA №29).

Отметим, что призовой фонд соревнований составляет 2,528 млн.долл.

Напомним, что две представительницы Украины выступят на турнире в Руане.

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В статье: Марта Костюк
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