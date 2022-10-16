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Костюк выступит в основной сетке престижного турнира в Мексике
Желаем удачи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №56) выступит в основной сетке турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).
В первом круге соревнований наша спортсменка сыграет против представительницы Беларуси Александры Саснович (WTA №29).
Отметим, что призовой фонд соревнований составляет 2,528 млн.долл.
Напомним, что две представительницы Украины
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