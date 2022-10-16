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АТР. Рублев выиграл турнир в Хихоне. Это его четвертый титул в сезоне

Теннис
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Двенадцатый титул в карьере

АТР. Рублев выиграл турнир в Хихоне. Это его четвертый титул в сезоне

Фото: ABS-CBN News

UA-Футбол
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Хихон (АТР), российский теннисист Андрей Рублев победил в финале испанского турнира серии АТР 250. Его соперником в решающем матче был американец Себастьян Корда.

Для Рублева этот титул стал уже четвертым в текущем сезоне, ранее столько побед на турнирах за год удавалось достичь лишь трём теннисистам: Карлосу Алькарасу, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу. Всего же за карьеру Андрей выиграл уже 12 титулов.

Крытые корты, хард

Андрей Рублев (Россия) – Себастьян Корда (США)

6:2|6:3

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В статье: теннис Андрей Рублев
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