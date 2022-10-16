Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР. Рублев выиграл турнир в Хихоне. Это его четвертый титул в сезоне
Двенадцатый титул в карьере
Фото: ABS-CBN News
Хихон (АТР), российский теннисист Андрей Рублев победил в финале испанского турнира серии АТР 250. Его соперником в решающем матче был американец Себастьян Корда.
Для Рублева этот титул стал уже четвертым в текущем сезоне, ранее столько побед на турнирах за год удавалось достичь лишь трём теннисистам: Карлосу Алькарасу, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу. Всего же за карьеру Андрей выиграл уже 12 титулов.
Крытые корты, хард
Андрей Рублев (Россия) – Себастьян Корда (США)
6:2|6:3
Популярное сейчас
- Карпаты снова теряют очки, Горняк-Спорт вырывает ничью в дерби. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть первое в сезоне Эль Класико
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- Элина Свитолина стала мамой
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО