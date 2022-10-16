Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WTA. Ига Швёнтек ворвалась в девятый финал в сезоне. В полуфинале она вынесла Джессику Пегулу
Второй финалисткой станет Векич или Коллинс
Фото: WTA Tennis
Сан-Диего (WTA), польская теннисистка Ига Швёнтек вышла уже в девятый финал турнира в текущем сезоне. Удивительно, что она приняла участие всего в шестнадцати соревнованиях в этом году.
Более того, Ига выиграла восемь из этих девяти финалов – она проиграла только Барборе Крейчиковой в Остраве. В полуфинальном матче Швёнтек обыграла американку Джессику Пегулу. Второй финалисткой турнира станет либо Донна Векич из Хорватии, либо Даниэль Коллинс из США.
Открытые корты, хард
Ига Швёнтек (Польша) – Джессика Пегула (США)
4:6|6:2|6:2
Популярное сейчас
- Українське класичне. Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 7-го тура УПЛ
- Рух - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видео трансляция
- Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Стаховский: Такое впечатление, что Гиркина будут искать на территории России
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО