WTA. Ига Швёнтек ворвалась в девятый финал в сезоне. В полуфинале она вынесла Джессику Пегулу

Сан-Диего (WTA), польская теннисистка Ига Швёнтек вышла уже в девятый финал турнира в текущем сезоне. Удивительно, что она приняла участие всего в шестнадцати соревнованиях в этом году.

Более того, Ига выиграла восемь из этих девяти финалов – она проиграла только Барборе Крейчиковой в Остраве. В полуфинальном матче Швёнтек обыграла американку Джессику Пегулу. Второй финалисткой турнира станет либо Донна Векич из Хорватии, либо Даниэль Коллинс из США.

Открытые корты, хард

Ига Швёнтек (Польша) – Джессика Пегула (США)

4:6|6:2|6:2