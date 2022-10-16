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WTA. Ига Швёнтек ворвалась в девятый финал в сезоне. В полуфинале она вынесла Джессику Пегулу

Теннис
(1 голосов)

Второй финалисткой станет Векич или Коллинс

WTA. Ига Швёнтек ворвалась в девятый финал в сезоне. В полуфинале она вынесла Джессику Пегулу

Фото: WTA Tennis

UA-Футбол
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Сан-Диего (WTA), польская теннисистка Ига Швёнтек вышла уже в девятый финал турнира в текущем сезоне. Удивительно, что она приняла участие всего в шестнадцати соревнованиях в этом году.

Более того, Ига выиграла восемь из этих девяти финалов – она проиграла только Барборе Крейчиковой в Остраве. В полуфинальном матче Швёнтек обыграла американку Джессику Пегулу. Второй финалисткой турнира станет либо Донна Векич из Хорватии, либо Даниэль Коллинс из США.

Открытые корты, хард

Ига Швёнтек (Польша) – Джессика Пегула (США)

4:6|6:2|6:2

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В статье: теннис Ига Швёнтек Джессика Пегула
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