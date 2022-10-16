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ATP. Феликс Оже-Алиассим взял второй титул в карьере

Теннис
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В финале Флоренции обыграл Вульфа

ATP. Феликс Оже-Алиассим взял второй титул в карьере

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Флоренция (ATP), канадский теннисист Феликс Оже-Алиассим выиграл финал турнира серии АТР во второй раз в карьере. Всего ему одиннадцать раз удавалось выйти в решающую стадию соревнований.

Сегодня соперником Оже-Алиассима был американец Джеффри Джон Вульф. Помимо него, единственным теннисистом которого сумел обыграть в финале Феликс, является грек Стефанос Циципас. Это произошло в феврале 2022 года в Роттердаме.

Крытые корты, хард

Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Джеффри Джон Вульф (США)

6:4|6:4

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В статье: теннис Феликс Оже Альяссим
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