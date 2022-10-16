WTA. Блинкова обыграла Паолини в финале Клуж-Напоки

Клуж-Напока (WTA), итальянская теннисистка Жасмин Паолини провела второй финал на уровне WTA в своей профессиональной карьере. Её соперницей в решающем матче в Румынии стала россиянка Анна Блинкова.

В первом финале в карьере Паолини все же победила – в сентябре прошлого года в Постороже она играла против американки Алисон Риске. Но сегодня Жасмин потерпела поражение.

Открытые корты, хард

Анна Блинкова (Россия) – Жасмин Паолини (Италия)

6:2|3:6|6:2