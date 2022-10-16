WTA. Ястремская и Снигур узнали имена соперниц на турнире в Руане

Руан (WTA), украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала имя своей первой соперницы по основной сетке французского турнира серии WTA 125. Ей стала хорватка Ана Конюх. Также в Руане сыграет другая украинка – Дария Снигур. Её соперницей станет британка Харриэт Дарт.

Ранее также стало известно, что Даяне, вместе с сестрой Иванной, предстоит сыграть в первом раунде парного турнира против россиянки Анастасии Гасановой. Российская теннисистка известна тем, что публично поддержала военную агрессию РФ в Украине.

Одиночный турнир

Даяна Ястремская (Украина) – Ана Конюх (Хорватия)

Дария Снигур (Украина) – Харриэт Дарт (Великобритания)

Парный турнир

Даяна Ястремская, Иванна Ястремская (Украина) – Анастасия Гасанова, Анастасия Комардина (Россия)