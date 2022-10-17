  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек - первая теннисистка за последние 9 лет, которая сыграет минимум в 10 финалах за сезон
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек - первая теннисистка за последние 9 лет, которая сыграет минимум в 10 финалах за сезон

Теннис
(1 голосов)

Польская теннисистка проводит великолепный сезон

Ига Швёнтек - первая теннисистка за последние 9 лет, которая сыграет минимум в 10 финалах за сезон

Фото: Sporting News

Новина українською

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек пробилась в финал турнира в Сан-Диего (США). Этот финал станет для польки 10-м в сезоне.

Последней теннисисткой, которой покорилось это достижение была американка Серена Уильямс в 2013 году. Она смогла выйти в 13 финалов за один сезон.

В этом сезоне Ига завоевала трофей на "Ролан Гаррос" и Открытом чемпионате США, а также подняла трофей на пяти турнирах уровня WTA.

На турнире в Сан-Диего в полуфинале Швёнтек обыграла представительницу США Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:2, 6:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде