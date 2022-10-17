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Ига Швёнтек - первая теннисистка за последние 9 лет, которая сыграет минимум в 10 финалах за сезон
Польская теннисистка проводит великолепный сезон
Фото: Sporting News
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек пробилась в финал турнира в Сан-Диего (США). Этот финал станет для польки 10-м в сезоне.
Последней теннисисткой, которой покорилось это достижение была американка Серена Уильямс в 2013 году. Она смогла выйти в 13 финалов за один сезон.
В этом сезоне Ига завоевала трофей на "Ролан Гаррос" и Открытом чемпионате США, а также подняла трофей на пяти турнирах уровня WTA.
На турнире в Сан-Диего в полуфинале Швёнтек обыграла представительницу США Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:2, 6:2.
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