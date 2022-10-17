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Надаль и Джокович сравнялись по количеству недель в топ-3 рейтинга АТР
Федерер возглавляет рейтинг
Фото: NU.nl
Испанский теннисист Рафаэль Надаль проводит 672-ю неделю в топ-3 мирового рейтинга. Обладатель 22 титулов турниров "Большого шлема" сравнялся с сербским игроком Новаком Джоковичем, на счету которого столько же недель.
Первым в списке идёт швейцарец Роджер Федерер (750).
Теннисисты с наибольшим количеством недель в топ-3 рейтинга ATP:
1) Роджер Федерер (Швейцария) — 750.
2) Рафаэль Надаль (Испания) и Новак Джокович (Сербия) — 672.
В сезоне-2022 Рафаэль Надаль выиграл два турнира "Большого шлема", а именно Открытый чемпионат Австралии и "Ролан Гаррос".
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