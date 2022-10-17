Надаль и Джокович сравнялись по количеству недель в топ-3 рейтинга АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проводит 672-ю неделю в топ-3 мирового рейтинга. Обладатель 22 титулов турниров "Большого шлема" сравнялся с сербским игроком Новаком Джоковичем, на счету которого столько же недель.

Первым в списке идёт швейцарец Роджер Федерер (750).

Теннисисты с наибольшим количеством недель в топ-3 рейтинга ATP:

1) Роджер Федерер (Швейцария) — 750.

2) Рафаэль Надаль (Испания) и Новак Джокович (Сербия) — 672.

В сезоне-2022 Рафаэль Надаль выиграл два турнира "Большого шлема", а именно Открытый чемпионат Австралии и "Ролан Гаррос".