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Врач Надаля рассказал о состоянии здоровья Рафы

Теннис
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Анхель Руис считает, что Рафа готов к победам

Врач Надаля рассказал о состоянии здоровья Рафы

Фото: The North East Affairs

Новина українською

Анхель Руис Котторо, многолетний доктор теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мыслями о состоянии испанца.

"С Рафой всё в порядке, он очень доволен своим отцовством. Как только ситуация разрешится, пройдёт время после рождения ребёнка, это логически выведет его из повседневной жизни с семьёй, он будет хорошо тренироваться и следовать графику до конца сезона", — приводит слова доктора EL Comercio.

В сезоне-2022 Рафаэль Надаль выиграл два турнира "Большого шлема", а именно Открытый чемпионат Австралии и "Ролан Гаррос".

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