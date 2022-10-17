Дарья Снигур уступила в первом круге турнира в Руане

Дарья Снигур проиграла на старте турнира WTA 125 во Франции. В первом круге она уступила Гарриэт Дарт.

Руан, Франция. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Гарриэт Дарт (Великобритания, 9) 5:7, 2:6

Украинская теннисистка потерпела второе поражение от британки в этом году. В январе Снигур уступила Дарт в квалификации турнира WTA 250 в Мельбурне. Сегодня Дарья не смогла удержать преимущество в первом сете, ведя со счётом 3:0.

На следующей неделе украинка заявлена в основной сетке турнира ITF W100 в Лес-Франкесес-дель-Вальес (Испания).