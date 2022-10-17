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Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Литве
Украинец провел отличную работу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Илья Марченко выиграл стартовый матч на "челленджере" в Литве. В первом круге он обыграл Мирза Башича.
Вильнюс, Литва. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Мирза Башич (Босния и Герцеговина) 7:5, 6:2
Благодаря этой победе украинский теннисист сравнял счёт в личных противостояниях с боснийцем.
Украинец выполнил пять эйсов, сделал три брейка и не проиграл ни одного гейма на своей подаче. Следующим соперником Ильи станет победитель встречи между лидером посева Томашем Махачем из Чехии и норвежцем Виктором Дурасовичем.
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