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Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Литве

Теннис
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Украинец провел отличную работу

Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Литве

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Илья Марченко выиграл стартовый матч на "челленджере" в Литве. В первом круге он обыграл Мирза Башича.

Вильнюс, Литва. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Мирза Башич (Босния и Герцеговина) 7:5, 6:2

Благодаря этой победе украинский теннисист сравнял счёт в личных противостояниях с боснийцем.

Украинец выполнил пять эйсов, сделал три брейка и не проиграл ни одного гейма на своей подаче. Следующим соперником Ильи станет победитель встречи между лидером посева Томашем Махачем из Чехии и норвежцем Виктором Дурасовичем.

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В статье: Илья Марченко
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