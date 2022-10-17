Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Литве

Илья Марченко выиграл стартовый матч на "челленджере" в Литве. В первом круге он обыграл Мирза Башича.

Вильнюс, Литва. Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Мирза Башич (Босния и Герцеговина) 7:5, 6:2

Благодаря этой победе украинский теннисист сравнял счёт в личных противостояниях с боснийцем.

Украинец выполнил пять эйсов, сделал три брейка и не проиграл ни одного гейма на своей подаче. Следующим соперником Ильи станет победитель встречи между лидером посева Томашем Махачем из Чехии и норвежцем Виктором Дурасовичем.