Надежда Киченок вышла во второй круг парного турнира в Мексике

Надежда Киченок и Кимберли Циммерманн выиграли первый матч на турнире WTA в Мексике. Украинско-бельгийская пара не отдала ни единого сета.

Гвадалахара, Мексика. Первый круг

Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) - Шелби Роджерс/Сабрина Сантамария (США) 7:5, 6:2

Стоит отметить, что Киченок и Циммерманн провели первый совместный матч.

Во втором круге украинско-бельгийский дуэт сыграет против четвёртых сеяных Габриэлы Дабровски (Канада) и Джулианы Олмос (Мексика).