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Надежда Киченок вышла во второй круг парного турнира в Мексике

Теннис
(1 голосов)

Украинка успешно стартовала на турнире

Надежда Киченок вышла во второй круг парного турнира в Мексике

Новина українською

Надежда Киченок и Кимберли Циммерманн выиграли первый матч на турнире WTA в Мексике. Украинско-бельгийская пара не отдала ни единого сета.

Гвадалахара, Мексика. Первый круг
Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) - Шелби Роджерс/Сабрина Сантамария (США) 7:5, 6:2

Стоит отметить, что Киченок и Циммерманн провели первый совместный матч.

Во втором круге украинско-бельгийский дуэт сыграет против четвёртых сеяных Габриэлы Дабровски (Канада) и Джулианы Олмос (Мексика).

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В статье: Надежда Киченок
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