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Надежда Киченок вышла во второй круг парного турнира в Мексике
Украинка успешно стартовала на турнире
Надежда Киченок и Кимберли Циммерманн выиграли первый матч на турнире WTA в Мексике. Украинско-бельгийская пара не отдала ни единого сета.
Гвадалахара, Мексика. Первый круг
Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) - Шелби Роджерс/Сабрина Сантамария (США) 7:5, 6:2
Стоит отметить, что Киченок и Циммерманн провели первый совместный матч.
Во втором круге украинско-бельгийский дуэт сыграет против четвёртых сеяных Габриэлы Дабровски (Канада) и Джулианы Олмос (Мексика).
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