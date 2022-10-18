Даяна Ястремская не смогла выйти во второй круг турнира в Руане

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила на старте турнира WTA 125k во Франции Ане Конюх.

Руан, Франция. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Ана Конюх (Хорватия) 6:1, 1:6, 2:6

Матч продлился около 1 часа и 30 минут. Украинка подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из четырех. Хорватская теннисистка девять раз подала навылет, трижды ошиблась при подаче и сделала четыре брейка.

Стоит отметить, что ранее теннисистки не играли друг с другом.