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Даяна Ястремская не смогла выйти во второй круг турнира в Руане
В последнее время украинка далека от идеальных результатов
Фото: Eurosport
Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила на старте турнира WTA 125k во Франции Ане Конюх.
Руан, Франция. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Ана Конюх (Хорватия) 6:1, 1:6, 2:6
Матч продлился около 1 часа и 30 минут. Украинка подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из четырех. Хорватская теннисистка девять раз подала навылет, трижды ошиблась при подаче и сделала четыре брейка.
Стоит отметить, что ранее теннисистки не играли друг с другом.
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