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Даяна Ястремская не смогла выйти во второй круг турнира в Руане

Теннис
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В последнее время украинка далека от идеальных результатов

Даяна Ястремская не смогла выйти во второй круг турнира в Руане

Фото: Eurosport

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила на старте турнира WTA 125k во Франции Ане Конюх.

Руан, Франция. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Ана Конюх (Хорватия) 6:1, 1:6, 2:6

Матч продлился около 1 часа и 30 минут. Украинка подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из четырех. Хорватская теннисистка девять раз подала навылет, трижды ошиблась при подаче и сделала четыре брейка.

Стоит отметить, что ранее теннисистки не играли друг с другом.

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В статье: Даяна Ястремская
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